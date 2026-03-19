Steven Gerrard Galatasaraylıları Kızdıran Açıklamalar Yaptı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Liverpool’un sahasında karşılaştı. RAMS Park’taki ilk maçta 1-0 galip gelen sarı-kırmızılı ekip, rövanşta 4-0’lık bir mağlubiyet alarak Devler Ligi’ne veda etti. Liverpool, Galatasaray’ı elemesiyle çeyrek finale yükseldi ve PSG ile eşleşti.

SKANDAL İFADELER

Maç sonrasında Liverpool’un unutulmaz futbolcularından Steven Gerrard, dikkat çekici ifadeler kullandı. TNT Sports’a demeç veren Gerrard, “Galatasaray bu gece baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandılar, bu acınası. Birkaç tane ciddi sakatlık yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray’ı sıradan bir takım gibi gösterdi. Bence acınasıydılar.” sözleriyle eleştirilerini yöneltti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN SERT TEPKİ

Gerrard’ın bu yorumları, Galatasaray taraftarlarını öfkelendirdi. Sosyal medya platformlarında pek çok Galatasaraylı, İngiliz futbol adamına sert yanıtlar vererek tepkilerini dile getirdi.