Stüdyo daireler geri mi geliyor?

STÜDYO DAİRELERİN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ

2017 yılında inşaatı yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile tekrar inşa edilebilecek. Ancak stüdyo dairelerin yapımı belirli şartlara dayanacak.

YASAKLAMA NEDENLERİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, stüdyo dairelerin yasaklanma nedenini “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi” olarak ifade ediyor.

KİRA SORUNUNA ÇÖZÜM OLACAK MI?

Kararın yanlış anlaşıldığını vurgulayan Erkutoğlu, “Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor” dedi. Erkutoğlu, yeni düzenleme sayesinde 1+0 dairelerin kiradaki artışı yavaşlatabileceğini de belirtti.