Su Numuneleri İnceleniyor, Sonuç Normal

OLAYIN GELİŞİMİ

Merkez ilçeye bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Yapılan tedavilerin ardından tüm 69 kişi taburcu oldu. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dört köyde sudan alınan numuneleri incelemek için laboratuvara gönderdi. Bu olayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma açıldığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU

Bolu Valiliği, 11 Mayıs tarihinde saat 21.00 civarında Çamyayla köyüne yapılan sağlık başvurularının ardından inceleme başlatıldığını duyurdu. İlk değerlendirmelerde, aynı su kaynağını kullanan Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde benzer şikayetlerde bulunanların da araştırmaya dahil edildiği açıklandı. Valilik, “Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır.” dedi.

LABORATUVAR SONUÇLARI

Açıklamanın devamında, ilk laboratuvar sonuçlarının normal çıktığı belirtildi. “Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.” ifadesi de yer aldı.