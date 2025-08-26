Suat Ü., Dünürünü Vurdu! Olay Devam Ediyor

OLAY YERİNDEKİ KAVGA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Suat Ü. ile dünürü Mehmet Ö. arasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

DÜNÜRÜNE KURŞUN YAĞDIRDI

İddialara göre, Suat Ü., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle dünürü Mehmet Ö.’yü vurdu. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, Mehmet Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Ö.’nün cenazesi, olay yerinden hastane morguna kaldırıldı. Suat Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.