Şubat 2025 Askerlik Yerleri Duyuruldu

ŞUBAT CELBİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şubat celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile Şubat 2025 döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayları, yedek astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri ilan edildi.

SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü açıklamasına göre askerlik yerleri, 29 Ocak 2025 Cuma günü erişime açıldı. Bakanlık, “Şubat/Mart ve Nisan 2025 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.” ifadeleriyle 2025 Şubat celbi yerlerinin duyurusunu yaptı.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Sevk tarihleri not edilir. Sınıflandırma sonuçları, yükümlülerin askerlik hizmet tercihi ve celp tercihleri göz önünde bulundurularak belirleniyor. Sevk tarihleri, MSB tarafından oluşturulan celp dönemlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, askerlik yerleri ve sevk tarihleri hakkında daha fazla bilgi almak için askerlik şubeleri ile iletişime geçmeniz en doğru adım olacaktır. Askerlik yükümlülüğünü yerine getiren ve getirmek için hazırlanan askerlerimize hayırlı tezkereler dileriz!