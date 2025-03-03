Şubat Ayı Enflasyonu %39,05’e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Şubat ayına ait enflasyon verilerini nihayet açıkladı ve rakamlar gündemi sarstı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), önceki aya göre %2,27 artarken, yıllık bazda %39,05’e yükseldi. Önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, on iki aylık ortalamalar ise %53,83 artarak, vatandaşın cebindeki yangının hâlâ sönmediğini gözler önüne seriyor. Kiracılar, ev sahipleri ve iş dünyası bu verilere odaklanmış durumda; peki bu oranlar neyi ifade ediyor?

**TÜİK’İN VERİLERİ NE ANLATIYOR?**

Şubat 2025’teki aylık enflasyon oranı %2,27 olarak belirlendi. Bu, Ocak ayına göre bir miktar düşüş anlamına gelse de yıllık %39,05’lik oran, hayat pahalılığının devam ettiğini gösteriyor. On iki aylık ortalamaların %53,83’e ulaşması ise enflasyonun uzun vadeli etkilerinin derinliğini kanıtlıyor. Marketten kiraya, her alanda bu rakamların etkisini hissedeceğiz!

**EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ TUTMADI MI?**

AA Finans’ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, Şubat ayı için enflasyon tahmini ortalaması %2,97 olarak belirtildi. Ekonomistlerin tahminleri %2,30 ile %3,40 arasında değişirken, TÜİK’in %2,27’lik verisi beklentilerin biraz altında kaldı. “Enflasyon yavaşlıyor mu?” sorusu akıllara gelse de uzmanlar bu düşüşün kalıcı olup olmayacağını sorguluyor.

**İSTANBUL’DAN ÖNCÜ GÜNDEMLER**

İstanbul Ticaret Odası (İTO), enflasyonun nabzını tutan öncü verileriyle dikkat çekti. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat ayında aylık %3,19 artarken, Ocak ayındaki %5,16’lık artışa göre hız kesti. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise %2,33lük aylık artışla yıllık %35,10’a ulaştı. Ocak’taki %51,13’lük yıllık oranla kıyaslandığında, toptan fiyatlarda bir gerileme yaşanıyor gibi gözüküyor. Ancak, bunun vatandaşın günlük harcamalarına ne derecede yansıyacağı tartışmalı!

**KİRA ZAMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELER?**

Enflasyon oranları, kira zamlarından yatırım kararlarına kadar birçok unsuru etkiliyor. Yıllık %39,05’lik TÜFE, kiracıları yeni zamlarla yüzleşmeye zorlarken, ev sahipleri için de gelir-gider dengesini yeniden hesaplama zamanı anlamına geliyor. İş dünyası, maliyet artışlarıyla nasıl başa çıkacağını düşünmekte zorlanıyor.

**ENFLASYONDA KONTROL BEKLENTİLERİ**

TÜİK’in açıkladığı veri seti, ekonomi politikalarının yönünü ve piyasalardaki beklentileri direkt olarak etkileyecek. Şubat ayındaki %2,27’lik artış, bir umut ışığı mı yoksa fırtına öncesi bir sessizlik mi? Ekonomistler, gelecek aylarda küresel gelişmeler ve iç politikaların bu durumu nasıl şekillendireceğini merakla bekliyor. Sizce bu rakamlar günlük yaşamınızı nasıl etkileyecek?