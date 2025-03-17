Suç Kaydı Kabaran Ceylan Çiçek Serbest!

POLİSİN HAREKETE GEÇİŞİ

İstanbul Bayrampaşa’da 16 Ocak Perşembe günü, iki kadın hırsızın bir konutu soyması üzerine polis ekipleri hızlıca harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, toplamda 51 farklı görüntü üzerinden kaçan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheli olarak tespit edilen 36 yaşındaki Ceylan Çiçek ve 36 yaşındaki Belkız Ura’nın yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

CİNAYET İLE İLGİLİ YARGILAMALAR

Ekipler, tespit ettikleri Ceylan Çiçek’in yaşadığı adresi belirleyerek 22 Şubat Cumartesi günü burada bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon esnasında yakalanma korkusuyla camdan atlayan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine sevk edildi. Yapılan sorgulama neticesinde, Çiçek’in 13 çocuğu olduğu, 14’üncü çocuğunun da yolda olduğu, toplamda 189 ayrı suç kaydı bulunduğu, 20 ayrı dosyada aranma kaydının yer aldığı ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra hamilelik sebebiyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceylan Çiçek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞUM SONRASI SERBEST BIRAKILMA

Ceylan Çiçek’in cezaevinde doğum yaptığı bilgisinin alınması üzerine, hakkında ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olan Çiçek serbest bırakıldı. Öte yandan, 54 ayrı suç kaydı bulunan Belkız Ura’nın yakalanma çalışmaları ise halen devam ediyor.