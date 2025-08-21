Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı!

ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü’nün liderinin aralarında bulunduğu ve kırmızı bültenle aranan üç suçlunun Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yurt dışında kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izinin hassasiyetle takip edildiğini belirtti. İlgili ülkelerin güvenlik birimleriyle sağlanan ortak operasyonel iş birliği sayesinde üç kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin sağlandığını duyurdu.

SUÇ KAYITLARI DETAYLI

Uluslararası ölçekte kırmızı bültenle aranmakta olan bu suçluların suç kayıtları oldukça kabarık. Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşı U.D., “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi toplam 53 adet suç kaydına sahip bulunuyor.

M.S. isimli kişi ise “kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarını işlediği gerekçesiyle kırmızı bültenle aranıyordu ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütü ile bağlantılıydı. S.G. isimli şahıs da “çocuğu kasten öldürme” suçundan kırmızı bültenle aranmakta.