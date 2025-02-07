Suç Örgütüne Yönelik “Hücre-9” Operasyonu

KEMER CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE CUMHURBAŞKANI ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda “Hücre-9” adı verilen operasyon düzenlendi. Örgütün elebaşı olarak bilinen D.C.’ye karşı düzenlenen bu operasyonda toplam 15 şüpheli yakalandı.

KARA PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde, bu örgütün yaklaşık 20 milyar TL’yi “HAWALA” yöntemiyle kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki uzantılarına transfer ettikleri belirlendi. Örgüte bağlı iş yerlerine finans kuruluşları olmadığı halde, şifre karşılığında yüklü miktarda paranın teslim edildiği, yine örgütün yurt içi ve yurt dışındaki diğer şubelerinde ise üyelerin pozisyon alarak bu paraları şifre karşılığında teslim aldıkları kaydedildi.

BÜYÜK MİKTARDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon sırasında soğuk cüzdan, birçok tapu, bilgisayar ve bellek gibi önemli belgeler ele geçirildi. Bununla birlikte, MASAK tarafından hazırlanan bir rapor sonucunda, organize suç örgütünün suç faaliyetlerinden elde edilmiş yaklaşık 200 milyon TL değerinde 4 mesken, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 araç üzerine el konuldu. Bu gelişmeler, yürütülen mücadelenin etkinliğini ve ciddiyetini gözler önüne serdi.