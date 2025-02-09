Suçlu Adam Tehditle Çocuğu Ağlattı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN ve YER

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Kadir D., 34 FTA 699 plakalı otomobiliyle yolda ilerlediği esnada, Hakan A. 34 EYU 918 plakalı aracıyla ters yönden gelmeye başladı. İki taraf yolda karşılaşınca ilerleyemediler ve bu durum sonucunda aralarında bir tartışma başladı.

TARTIŞMA VE TEHDİDLER

Yaşanan tartışma sırasında ikili arasında küfürleşmeler meydana geldi. Aracından inen Hakan A., iddianın ardından “Seni öldürürüm” şeklinde tehditte bulununca, Kadir D. yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu gelişmeler olurken Hakan A., “O telefonu kırarım” ve “Bunu yapma, sil” diyerek Kadir D.’ye doğru saldırmaya yöneldi. Hakan A.’nın saldırısı sırasında Kadir D.’nin yanında bulunan çocuğunun korkudan hıçkırarak ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerine tanık olarak bulunan İkram A.’nın araya girmesiyle taraflar birbirlerinden ayrıldı.