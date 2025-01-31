Suçlular İçin Yeni Risk Analiz Modeli

ŞEHİT POLİS MEMURUNUN ARDINDAN YENİ ÇALIŞMA

Eylül ayında Ümraniye’de, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesinin ardından, 19 yaşındaki katil Yunus Emre Geçti’nin 26 ayrı suç kaydına sahip olduğu, buna rağmen rahatça dışarıda dolaştığı ortaya çıkmıştı. Bu trajik olayın ardından, çok sayıda suç kaydı olan kişilerle ilgili mahkemelerin daha hızlı karar alabilmesi için yeni bir çalışma başlatılıyor. İçişleri Bakanlığı, işlenen suçlarla ilgili risk analizi yapabilen bir sistemi devreye almayı planlıyor. Herhangi bir olay meydana geldiğinde, bu analizler doğrultusunda mahkemelere “Birinci derece risklidir” şeklinde karar destek notları sunabilecek.

RİSK ANALİZİNE DAYALI YENİ MODEL

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Taştan, Asayiş Daire Başkanlığıyla birlikte suçla daha etkili bir şekilde mücadele etmek için risk analizine dayalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade ediyor. Taştan, bu konudaki görüşlerini şöyle aktarıyor: “Bir süre önce genç bir suçlu, bir polisin silahını alıp polisi öldürdü. Kamuoyunda şu soru gündeme geldi: ‘26 tane suç kaydı var, bu nasıl olur?’ Bu durum üzerine birçok hâkim ve savcıyla görüştüm. Edindiğim izlenim şuydu: Ayrıca adli sicili temiz olan, ama poliste 26 suç kaydı bulunan bir kişi var. Kolluğa göre bu kişi son derece risklidir ama hâkime göre durum böyle değil. Bunun nedeni, henüz hakkında herhangi bir hükmün verilmemiş olmasıdır.”

İSTİHBARİ BİLGİ SİSTEMİ

Böyle bir vakanın kolluğun radarına girmesi durumunda, “Bu birinci dereceden risklidir” yazarak bir karar destek notu oluşturulabilecek ve gerekçeleriyle birlikte ilgili taraflara sunulabilecek. Bu durumu, Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi bünyesinde var olan bilgi depolarına benzer şekilde düşünebiliriz. Şüpheli şahıslarla ilgili istihbari bilgi gerektiğinde, bu tür bir bilgi havuzunun oluşturulması planlanıyor.