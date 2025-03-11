Sucuk, Peynir ve Köftede Hile Tespit Edildi

GIDA DENETİMLERİ YENİ BİLGİLER SUNUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş tespit edilen gıdaların yer aldığı yeni listeyi resmi web sitesinde yayımladı. Tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek bu ürünler arasında salam, sucuk, kasap köfte ve peynir de yer alıyor. Yapılan denetimler sonucunda bazı et ürünlerinde kanatlı eti bulunduğu, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi. Uzmanlar, vatandaşların bilinçli tüketici olmaları ve ürünleri dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguluyor.

TESPİT EDİLEN SAHTE ÜRÜNLER

Bakanlık tarafından açıklanan listede usulsüzlük tespit edilen bazı markalar ve ürünler şu şekilde sıralanıyor:

Çetinkaya Et Market-İsmail Çetinkaya – Kasap Köfte → Kanatlı Eti Tespit Edildi.

Bolat Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi.

Tandoğan – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi.

One Tat – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi.

Salih Et Ürünleri – Piliç Büfe Salam → Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi.

Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı Eti Tespit Edildi.

Yiğit Bey – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi.

Karyalı – Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir → Bitkisel Yağ Tespiti.