Sudan’da Paralel Hükümet Kuruldu

İÇ KARIŞIKLIKLAR SÜRÜYOR

Sudan’da devam eden iç karışıklıklar, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarla derinleşiyor. RSF tarafından bir paralel hükümet kuruldu. RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, iç savaşın ikinci yıl dönümünde geniş bir koalisyondan oluşan “Barış ve Birlik Hükümeti’nin” oluşturulduğunu duyuruyor. Dagalo, bu hükümetin “Sudan için gerçek geleceği inşa ettiğini” belirtiyor. Hükümetinin yalnızca kendi kontrolündeki bölgelere değil, bütün ülkeye eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler sunacağını açıklayan Dagalo, “Biz egemenlik değil, birlik istiyoruz. Hiçbir kabilenin, bölgenin veya dinin Sudan’ın tek sahibi olmadığına inanıyoruz.” diyor.

FEDERAL YAPIYA GEÇİŞ

RSF ve müttefikleri, 5 Mart’ta yeni bir hükümet kurulmasını içeren ve 8 bölgeye ayrılan bir federal devlet oluşturmayı amaçlayan bir geçiş anayasası imzalamıştı. Bu anayasa, tek bir ulusal ordunun kurulmasını sağlıyor ve geçiş dönemi sonunda seçim yapılmasına karar veriliyor.

SAVAŞ İKİNCİ YILA GİRİYOR

Sudan’da çatışmalar, 15 Nisan 2023’te Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile onun başkan yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında başladı. İki yıl süren çatışmalarda ülke genelinde yaklaşık 150 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 13 milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Sudan’daki insani krize dair üst düzey uluslararası bir konferans gerçekleştirildi. İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen bu konferansa Batı ülkeleri ve Sudan’a komşu ülkelerden temsilciler katılırken, Sudan’daki iç savaşta taraf olan hiçbir grup davet edilmedi. Konferans sırasında AB ve üye ülkeler, krize müdahale amacıyla 522 milyon eurodan fazla yardım teklifi yaptı. İngiltere ise Sudan’a 120 milyon sterlin ek yardım sağlanacağına dair taahhütte bulundu.