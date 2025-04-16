Sudan’da Pararel Hükümet Oluşturuldu

Sudan’da iç karışıklık devam ediyor. Ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) paralel bir hükümet kurdu.

BARIŞ VE BİRLİK HÜKÜMETİ KURULDU

RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, iç savaşın ikinci yıl dönümünde, Sudan’ın gerçek yüzünü yansıtan geniş bir koalisyonla “Barış ve Birlik Hükümeti”nin kurulduğunu duyurdu. “Hükümet, Sudan için gerçek geleceği inşa ediyor” diyen Dagalo, bu hükümetin yalnızca RSF’nin kontrolündeki alanlara değil, tüm ülkeye eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler sunacağını belirtti. “Biz egemenlik değil, birlik istiyoruz. Hiçbir kabilenin, bölgenin veya dinin Sudan’ın tek sahibi olmadığına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

8 BÖLGEYE AYRILDI

Sudan’da RSF ve müttefikleri, 5 Mart’ta yeni bir hükümet kurulması ve 8 bölgeye ayrılmış federal bir devlet oluşturulmasına dair bir geçiş anayasası imzalamıştı. Anayasa, tek bir ulusal ordu oluşturulmasını öngörüyor ve geçiş dönemi sonunda seçim yapılmasına karar veriyor.

İÇ SAVAŞ İKİNCİ YILINA GİRİYOR

Sudan’da 15 Nisan 2023’te, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yönetimindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar patlak vermişti. İki yıldır süren çatışmalarda ülke genelinde yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitirdi ve yaklaşık 13 milyon insan yerinden oldu.

LONDRA’DA SUDAN KONFERANSI DÜZENLENDİ

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Sudan’daki insani krize yönelik üst düzey uluslararası bir konferans gerçekleştirildi. İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen bu konferansa Batı ülkeleri ve Sudan’a komşu ülkelerden temsilciler katıldı. Ancak, Sudan’daki iç savaşın taraflarından hiçbiri davet edilmedi. Konferansta AB ve üye ülkeler, krize müdahale amacıyla 522 milyon eurodan fazla yardım sözü verirken, İngiltere de Sudan’a 120 milyon sterlinlik ilave yardım taahhüdünde bulundu.