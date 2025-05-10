“Suikast Girişimi Olmuştu”

DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE SİYASİ TEHDİTLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV yayınında yaptığı önemli açıklamalarla dikkat çekti. Bakan Fidan, kamuoyunu sarsacak bir suikast girişimini ilk defa duyurdu.

ZEHİRLEME GİRİŞİMİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme girişimiyle karşılaştığını belirtti. “Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi. Olay esnasında fark edilmedi ama yapılan tahliller sonucunda durum netleşti, Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm,” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusuna ilginç bir şekilde yanıt veren Bakan Fidan, “Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil. FETÖ’cülerin ve başka organize suç örgülerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde,” diye konuştu.

Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin diplomasi trafiği ve güvenlik politikalarının karmaşık dengelerine dikkat çekerken, şahsına yönelik daha önce gerçekleştirilen bu girişimin uluslararası boyutları olabileceği yorumlarına da kapı araladı.