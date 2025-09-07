Gündem

Şükrü Sözen Gözaltına Alındı

GÖZALTI İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alıyor. Bu soruşturma kapsamında, Şükrü Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı bilgisi elde ediliyor.

Şükrü Sözen’in İstanbul’dan Manavgat’a getirilmesi planlanıyor. Eski belediye başkanı, 16 Temmuz tarihinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından CHP’den istifa etmesiyle gündeme gelmişti.

