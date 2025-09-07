Şükrü Sözen Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde, Şükrü Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı bilgisi alındı. Şükrü Sözen’in, İstanbul’dan Manavgat’a götürüleceği bildiriliyor.
PARTİ ÜYELİĞİ ASKIDA
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmişti.