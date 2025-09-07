Gündem

Şükrü Sözen Gözaltına Alındı

sukru-sozen-gozaltina-alindi

GÖZALTINA ALINAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde, Şükrü Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı bilgisi alındı. Şükrü Sözen’in, İstanbul’dan Manavgat’a götürüleceği bildiriliyor.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIDA

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmişti.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul Valiliği, Eğitim Tedbirlerini Açıkladı

İstanbul Valiliği, okulların açılacağı gün için güvenlik önlemlerini açıkladı; 808 noktada 1496 ekip ve 3151 personel görev alacak.
Gündem

Adıyaman’da 6 Şahıs Gözaltına Alındı

Besni’deki polis operasyonlarında farklı uyuşturucular ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.