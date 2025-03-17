Süleyman Soylu Kemer Krizi Yaşadı

BEKLENMEDİK BİR OLAY

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya’nın Stuttgart kentinde yer alan bir programın ardından Türkiye’ye dönmek için havalimanına gitmek üzere yola çıktı. Baden-Württemberg eyaletinde Türk toplumu ile bir buluşma gerçekleştiren ve iftar programına katılan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Stuttgart Havalimanı’na vardığında beklenmeyen bir durumla karşılaştı. Güvenlik görevlileriyle olan diyalogu, kısa sürede gündem haline geldi.

GERGİNLİK DOĞURAN GÜVENLİK KONTROLÜ

Oda TV’nin haberine göre, Süleyman Soylu, havalimanındaki güvenlik kontrolünden geçerken bir güvenlik görevlisi yüksek sesle Türkçe olarak “Durur musunuz? Üstünüzü arayacağım” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Dedektörden geçen Soylu’nun üstü arandıktan sonra, başka bir görevli yine Türkçe olarak “Kemerinizi çıkarın” dedi. Bu ifade, eski bakanın sinirlenmesine sebep oldu. Soylu, “Neden kemerimi çıkarıyorum? Kim olduğum belli, üstüm arandı” diyerek tepki gösterdi. Ancak görevlilerin ısrarcı tutumu, durumu iyice gerdi.

KEMERİNİ HAVAYA FIRLATTI

Yaşanan tartışmanın uzaması üzerine, Soylu sabrını kaybetti. Türkçe konuşan güvenlik görevlilerinin üslubuna daha fazla dayanamayan eski bakan, kemerini çıkararak görevlilerin arkasına fırlattı. Bu esnada eşi Hamdiye Soylu, görevlilere yönelerek, “Bu da size hediyemiz olsun” sözlerini sarf etti. Olayı daha da kızıştıran bu duruma müdahale eden Alman polisleri, çiftten özür diledi ve yaşananların bir hata olduğunu ifade etti. Soylu çifti, özrü kabul ederek durumu yatıştırdı.

STUTTGART ZİYARETİ VE ARDINDAN GELENLER

Süleyman Soylu’nun Stuttgart ziyareti, Türk toplumuyla buluşma ve gençlerle bir araya gelme amacı taşımaktaydı. Uluslararası Demokrasi Birliği (UID) tarafından düzenlenen etkinlikte, Soylu gurbetçilerin sorunlarını dinleyip cami ziyaretlerinde bulunmuştu. Ancak dönüş sırasında yaşanan bu olay, ziyaretin gölgesinde kaldı. Türkçe konuşan güvenlik görevlilerinin tavrı ve Soylu’nun tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

OLAYIN YANKILARI VE TARTIŞMALAR

Yaşanan olay, havalimanı güvenlik prosedürleri ve görevli tutumları üzerine tartışmalara yol açtı. Soylu’nun kimliğinin bilinmesine rağmen neden bu tarz bir muameleye tabi tutulduğu, görevlilerin Türkçe konuşarak dikkat çekmesi ve olayın bu noktaya nasıl geldiği sorgulandı. Alman yetkililerin özür dilemesi durumu sakinleştirmiş olsa da, olay kamuoyunun gündeminden düşmüyor.