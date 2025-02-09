Sultan 2. Abdülhamid 107. Yıldönümünde Anıldı

VEDATININ ANILDIĞI TÖRELER

Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 107’nci yıl dönümünde Çemberlitaş’taki kabri başında dualarla anıldı. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han için düzenlenen anma etkinlikleri, sabah namazının kılınmasıyla Ayasofya Camii’nde başladı. Daha sonra tören Çemberlitaş’ta bulunan türbesinde devam etti. Bu özel programa Abdülhamid Han’ın 4’üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve birçok vatandaş katıldı. Türbeye gelenlere gül suyu, çorba ve lokum ikram edildi.

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN’IN GÜNDEMİ

Etkinlikte konuşan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “107’nci yılında Sultan Abdülhamid Han’ı anlamaya ve anlatmaya geldik. Sabah Ayasofya’da başlayan programlarla gün içerisinde birçok etkinlik yapacağız. Sultan Abdülhamid Han’ı aslında anlayamadık, fakat şimdi anlamaya başlıyoruz. Amacımız elbette anlatmak. Bugün mazlum coğrafyalara gittiğimizde Suriye, Filistin ve Gazze gibi yerlerde Sultan Abdülhamid Han’dan bahsediliyor. Günümüzde Amerika, ‘biz Gazze’yi alacağız’ diyor. Fakat ‘bir dakika arkadaş siz neyi alıyorsunuz?’ Bugün Gazze, Sultan Abdülhamid Han’ın şahsi tapulu malıdır. Sizin gücünüz yetmez. Bir yıldır bombardıman yapıyorsunuz ama oradaki kardeşlerimiz hala dimdik ayaktalar. Biz, Filistin’in, Gazze’nin ve dünyadaki mazlum kardeşlerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN DÜŞÜNCELERİ

Anma programına katılan Nurettin Memoğlu ise, “Abdülhamid Han’ın ölüm yıl dönümü, cennet mekan olsun. Sabah namazını Ayasofya Camii’nde kıldık. Daha sonra türbesini ziyaret ettik ve burada görev yapan tüm arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum” dedi.