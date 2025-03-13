sultan-haydar-a-dopingten-30-ay-ceza

ATLETİZM DÜNYASINDA DOPİNG DENETİMİ

Dünya Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU), milli atlet Sultan Haydar’ın doping testi kaçırması üzerine yapmış olduğu inceleme sonucunda 30 ay boyunca spordan men edilmesine karar verdi. Yayınlanan raporda, Sultan Haydar’ın 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2 yıl 6 ay süresince Numune Toplama İşlemi’nden kaçınma, reddetme veya teslim etmeme suçlamasıyla yasaklandığı belirtildi. Bu yasaklamanın DQ sonuçlarının 31 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendiği vurgulandı.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU’NUN AÇIKLAMASI

Türkiye Atletizm Federasyonu, 7 Haziran 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, “2.21.27’lik derecesiyle kadınlarda Türkiye rekoru sahibi Sultan Haydar’ın doping testini kaçırması nedeniyle 2024 yılında Avrupa şampiyonası kadrosundan çıkarılmıştır.” ifadesine yer verdi. Bu durum, sporcunun kariyeri üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.