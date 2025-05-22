Sultanbeyli’de Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yer alan Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir lisenin bahçesinde, teneffüs esnasında 11. sınıf öğrencisi olan bir genç, daha önce husumet yaşadığı sınıf arkadaşına bıçakla saldırdı. Saldırının ardından genç, okuldan kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın duyulması üzerine çevredeki öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciye, okul bahçesinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan saldırganı kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.