Sultanbeyli’de Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

İSTANBUL’DA BİR ÖĞRENCİ BIÇAKLANDI

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi’nde yer alan bir lisenin bahçesinde, teneffüs esnasında 11. sınıf öğrencisi olan bir genç, daha önce aralarında husumet bulunan sınıf arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

POLİS HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören çevredeki öğrenciler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralı öğrencinin ilk müdahalesi okul bahçesinde yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan şüpheli öğrenci, polis ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.