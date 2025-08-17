Sulutepe Göleti, Su Seviyesi Düşüyor

GÖLETTE SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Sulutepe Mahallesi’ndeki Sulutepe Göleti, arazilerin sulanması amacıyla 1976 yılında yapıldı ve 360 hektarlık bir alanı kapsıyor. Ancak göletteki su seviyesi ciddi oranda azaldı ve neredeyse kuruma aşamasına geldi. Göletteki su çekilmesi ve tabandaki çatlaklar, drone ile görüntülendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, sıcaklık artışı ve buharlaşmanın su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtiyor. Şahinalp, iklim değişikliği ile birlikte yağışların ve sıcaklıkların mevsimsel düzeninin değiştiğini, son yıllarda bölgedeki ortalama sıcaklığın 18,1’den 19 dereceye yükseldiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Şahinalp, göletlerin su seviyesindeki azalmayı şöyle açıklıyor: “Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalması, özellikle yağmurlarla veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını düşürüyor. Sıcaklık artışı ise buharlaşmayı artırıyor ve göletlerin kurumasına yol açıyor.”

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI

Sulutepe Göleti’nden sulama yapan çiftçilerden Tahir Yaman, son yıllarda göletteki su seviyesinin dibe indiğini ve su sıkıntısı yaşadıklarını iletiyor. Yaman, “Bölgede 2 senedir yağış eksikliği var, doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenle su seviyesi de bayağı düştü. Göletimiz kuruma aşamasında” şeklinde ifade ediyor. Prof. Dr. Şahinalp ayrıca su israfının önlenmesi gerektiğine de dikkat çekiyor.