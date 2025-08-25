Suni Deri İthalatına Soruşturma Açıldı

BAE, İTALYA VE MISIR MENŞELİ POLİÜRETAN SUNI DERİ İTHALATINA SORUŞTURMA AÇILDI

Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Mısır kökenli poliüretan suni deri ithalatına yönelik alınan önlemlerin etkisiz hale getirilmesine karşı soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, yeni düzenlemeleri yürürlüğe soktu.

İNCELEME VE BULGULAR

Bu tebliğ doğrultusunda, BAE, İtalya ve Mısır kaynaklı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş deri taklidi diğerleri (poliüretan suni deri)” ithalatının önlemlerinin etkisiz kalıp kalmadığını değerlendirmek için bir inceleme gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonrasında elde edilen veriler ve bulgular ışığında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, BAE, İtalya ve Mısır menşeli poliüretan suni deri ithalatıyla ilgili önlemlerin etkisizleştirilmesine karşı bir soruşturma açılmasına karar verdi. Ayrıca, tebliğ ile bu soruşturmaya dair usul ve esaslar da belirlendi.