Suni Deri İthalatına Soruşturma Açıldı

BAE, İTALYA VE MISIR MENŞELİ POLİÜRETAN SUNİ DERİ İTHALATI ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Mısır’dan gelen poliüretan suni deri ithalatına yönelik alınan önlemlerin etkisinin sorgulanması için yeni bir soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, resmi olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İTHALATIN DENETİMİ YAPILDI

Bu tebliğ çerçevesinde, BAE, İtalya ve Mısır kökenli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi diğerleri (poliüretan suni deri)” ithalatına yönelik mevcut önlemlerin işlevselliği değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda toplanan bilgi ve bulgular ışığında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, bu ithalatla ilgili olarak önlemlerin yetersiz kalmasının nedenlerinin araştırılması için soruşturma açma kararı aldı. Söz konusu tebliğ ile soruşturma süreçleri ve esasları da netleştirildi.

