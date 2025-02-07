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Spor

Super Bowl Ekonomisi 500 Milyon Dolar Olacak

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SUPER BOWL’UN EKONOMİK ETKİLERİ

Amerikan Futbolu Ligi’nde (NFL) şampiyonun belirleneceği “Super Bowl” organizasyonunun ülke ekonomisine etkisinin 500 milyon doları bulması bekleniyor. Bu yıl 59’uncusu gerçekleştirilecek olan ABD’nin en popüler ve büyük spor etkinliği Super Bowl, 10 Şubat Pazartesi günü (TSİ) 02.30’da Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome’da seyircileriyle buluşacak.

İZLEYİCİ SAYISI VE TARAFTAR KATILIMI

ABD’de 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenmesi öngörülen karşılaşmayı, 83 bin taraftar da statta yerinde izleyerek heyecana ortak olacak. Bu büyük etkinlik, yalnızca sporseverler için değil, aynı zamanda yerel ekonomi için de önemli bir fırsat sunuyor.

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