Süper Lig 22. Hafta Hakem Listesi Açıklandı

22. HAFTA MAÇ TARİHLERİ

Trendyol Süper Lig’de 22. hafta, 31 Ocak Cuma ile 3 Şubat Pazartesi tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan heyecan dolu maçlarla hayata geçiyor. Müsabakalarda görev alacak hakemler ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklanmış bulunuyor. Bu hafta oynanacak mücadelelerin programı ve yönetecek hakemler aşağıda yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

31 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Eyüpspor ile Sivasspor karşı karşıya gelirken, bu maçın hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlendi. Aynı gün saat 20.00’de Konyaspor ile Bodrum FK’nın mücadelesini ise Ümit Öztürk yönetecek.

1 Şubat Cumartesi günü ise futbol severleri şu maçlar bekliyor: Saat 13.30’da Atakaş Hatayspor, Antalyaspor ile mücadele ederken hakem Direnç Tonusluoğlu görev alacak. Saat 16.00’da Kayserispor ve Trabzonspor karşılaşmasını Ali Şansalan yönetirken, 19.00’da Başakşehir ile Samsunspor karşılaşmasının hakemi Çağdaş Altay olacak.

2 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Adana Demirspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek ve bu maçta Yasin Kol düdük çalacak. Saat 16.00’da Göztepe ile Alanyaspor çarpışacak ve hakemi Arda Kardeşler olarak belirlenmiş. Saat 19.00’da ise Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u ağırlayacak ve Burak Pakkan bu karşılaşmayı yönetecek.

PAZARTESİ MAÇI

Son olarak 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep FK, Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maçın hakemi Kadir Sağlam olarak atanmış durumda. 22. hafta heyecanı, futbol tutkunlarını maç saatlerinde ekran başına çekmek için hazırlanıyor.