Süper Lig 3. hafta sonuçları açıklandı

SON HAFTA MAÇLARI VE SONUÇLARI

Süper Lig’de 3. hafta geride kaldı. Avrupa müsabakaları nedeniyle ertelenen Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ardından, haftanın kapanış maçında Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek sezonu tamamladı. Galatasaray ise 3’te 3 yaparak liderlik koltuğunu ele geçirdi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, averaj farkıyla Trabzonspor’un önünde liderlik konumuna ulaştı.

3. HAFTANIN SONUÇLARI

3. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

– Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2

– Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1

– Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1

– Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0

– Kayserispor-Galatasaray: 0-4

– Eyüpspor-Alanyaspor: 2-1

4. HAFTA PROGRAMI

4. haftanın programı ise şu şekilde belirlenmiş durumda:

– 29 Ağustos 2025 Cuma 21.30 Göztepe-Konyaspor

– 30 Ağustos Cumartesi 19.00 Kocaelispor-Kayserispor

– 30 Ağustos Cumartesi 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

– 30 Ağustos Cumartesi 21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

– 30 Ağustos Cumartesi 21.30 Galatasaray-Rizespor

– 31 Ağustos Pazar 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

– 31 Ağustos Pazar 19.00 Başakşehir-Eyüpspor

– 31 Ağustos Pazar 21.30 Trabzonspor-Samsunspor

– 31 Ağustos Pazar 21.30 Alanyaspor-Beşiktaş

Ligde 31 Ağustos Pazar günü oynanacak olan bu karşılaşmaların ardından milli takım arası verilecek.