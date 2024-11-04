Süper Lig’de 11. Hafta Sonuçları

HAFTANIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta, bugün oynanan tek müsabaka ile sona erdi. Toplamda 9 karşılaşmada 24 gol kaydedildi. Ligde 28 puan toplayarak liderliğini sürdüren Galatasaray, bu hafta herhangi bir maç oynamadan geçirdi.

SAMSUNSPOR’UN BAŞARISI

Alman teknik adam Thomas Reis ile oynadığı etkili futbolyla dikkat çeken Samsunspor, bu hafta taraftarının önünde bir galibiyet daha elde etti. Karadeniz ekibi, Antalyaspor’u yenerek son 7 maçta 6. kez sahadan galip ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray’a mağlup olan Beşiktaş, bu sefer sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 yenilerek üst üste ikinci kez kaybetti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 20’de tutmuş oldu.

FENERBAHÇE’DEN TRABZON’DA BAŞARI

Fenerbahçe, Trabzon’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek serisini sürdürdü. Bu hafta ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.