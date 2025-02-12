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Spor

Süper Lig’de 2024 Ara Transfer Dönemi Transferleri

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TRANSFER DÖNEMİ HIZLANDI

Süper Lig’de 13 Ocak’ta başlayan ve 30 gün süren sezonun ikinci transfer ve tescil dönemi, 14 kulübün 58 futbolcuyla anlaşma sağlamasıyla son buldu. Kulüpler, toplamda 58 futbolcuyu kadrolarına dahil ederken, bu oyunculardan 25’i yurt içinden, 33’ü ise yurt dışından geldi.

GALATASARAY VE KONYASPOR ÖNE ÇIKTI

Bağlı olduğu kulüplerle transfer süreçlerini tamamlayan takımlar arasında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor, transfer gerçekleştiremeyen ekipler olarak dikkat çekti. Galatasaray ve Konyaspor, en fazla transferi yapan takımlar arasında yer aldı.

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