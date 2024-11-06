More
Spor

Süper Lig’de Beklenmedik Ayrılık: Kasımpaşa’nın Kararı

super-lig-de-beklenmedik-ayrilik-kasimpasa-nin-karari

KASIMPAŞA, TEKNİK DİREKTÖRÜYLE YOLLARINI AYIRDI

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.” ifadesine yer verildi.

UĞURLU’YA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada, “Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” şeklinde bir not eklenerek, Uğurlu’nun kariyerindeki yeni adımları için iyi dileklerde bulunuldu.

ÖNEMLİ

Manşet

Beşiktaş – Malmö Maçı Canlı Yayınlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö ile mücadele edecek. Maç heyecanı şimdiden başladı.
Spor

Beşiktaş Ve Malmö İlk 11’leri Açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta kapsamında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Maçın başlangıç kadroları da ilan edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.