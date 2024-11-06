Süper Lig’de Beklenmedik Ayrılık: Kasımpaşa’nın Kararı

KASIMPAŞA, TEKNİK DİREKTÖRÜYLE YOLLARINI AYIRDI

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.” ifadesine yer verildi.

UĞURLU’YA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada, “Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” şeklinde bir not eklenerek, Uğurlu’nun kariyerindeki yeni adımları için iyi dileklerde bulunuldu.