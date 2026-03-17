Süper Lig’de Fenerbahçe Tribünleri Boş Kaldı

Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşılaştı. Bu önemli mücadele, sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti.
TRİBÜNLERDEKİ İLGİSİZLİK
Fenerbahçe taraftarları, Gaziantep FK karşılaşmasına yeterli ilgi göstermedi. Sezon başından beri takımlarını destekleyen taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin zirvede yer alan Galatasaray’ın 7 puan gerisine düşmesinin ardından bu kritik karşılaşmada tribünleri doldurmadı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gözle görülür büyük boşluklar dikkat çekti.