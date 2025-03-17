Süper Lig’de Gol Krallığı Heyecanı

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA HEYECAN SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’in 2024/25 sezonunda gol krallığı mücadelesindeki çekişme artarak devam ediyor. Ligin 28. hafta karşılaşmalarının ardından futbolseverlerin merakla beklediği gol krallığı listesi güncellendi.

ZİRVEDEKİ İSMİLER

Son duruma göre listede yer alan isimlerden biri Ahmed Kutucu, 9 gol ile Galatasaray’ı temsil ediyor. Diğer bir oyuncu Dusan Tadic ise yine 9 gol ile Fenerbahçe’nin formasını giyiyor. Bu iki oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.