Süper Lig’de Hakemler Açıklandı

4. HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek karşılaşmalarla yaşanıyor. Bu maçlarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yayımlandı. Süper Lig’in 4. haftası için belirlenen program ve hakem atamaları ise aşağıdaki gibi sıralandı:

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

Yarın akşam saat 21.30’da Göztepe, Konyaspor ile karşılaşacak ve bu müsabakanın hakemliğini Ali Şansalan üstlenecek.

30 Ağustos Cumartesi günü ise, üç önemli karşılaşma gerçekleşecek. İlk olarak saat 19.00’da Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Ozan Ergün yönetiminde karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Kocaelispor, Kayserispor ile mücadelesinde Yasin Kol’un düdüğünü duyacak. Günün son maçı ise saat 21.30’da Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasında olacak ve hakemi Cihan Aydın olacak. Ayrıca Galatasaray, 30 Ağustos’ta saat 21.30’da Çaykur Rizespor’u ağırlayacak ve bu karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz olacak.

31 AĞUSTOS PAZAR MAÇLARI

31 Ağustos Pazar günü ise toplam dört karşılaşma yapılacak. İlk olarak saat 19.00’da Başakşehir, Eyüpspor’u ağırlayacak ve bu maçın hakemi Zorbay Küçük olacak. Aynı saatte Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile karşılaşacak; bu maçta hakem Çağdaş Altay görev alacak. Günün son üç karşılaşması saat 21.30’da başlayacak. Trabzonspor, Samsunspor ile mücadele edecek ve hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Ayrıca Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile aynı saatte karşılaşacak; bu mücadelenin hakemi ise Kadir Sağlam olacak.