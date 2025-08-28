Süper Lig’de Hakemler Açıklandı

HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta maçları yarın başlayarak, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günlerinde devam edecek. Karşılaşmaların hakemleri ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından internet üzerinden duyuruldu. Süper Lig’in bu haftaki programına ve maçların yönetecek hakemlerine göz atalım.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

Yarın saat 21.30’da Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek ve bu maçı Ali Şansalan yönetecek. 30 Ağustos Cumartesi günü ise

19.00’da Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı Ozan Ergün tarafından yönetilecek. Aynı saatte Kocaelispor, Kayserispor ile mücadele edecek, bu karşılaşmayı yönetecek isim Yasin Kol olacak. Akşam saat 21.30’da ise Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, bu maçın hakemi Cihan Aydın olacak ve aynı saatte Galatasaray ile Çaykur Rizespor çatışmasında Ali Yılmaz düdük çalacak.

Pazar GÜNÜ ÖNEMLİ MAÇLAR

31 Ağustos Pazar günü daha fazla karşılaşma ve heyecan yaşanacak. Saat 19.00’da Başakşehir, Eyüpspor ile karşılaşacak ve Zorbay Küçük bu maçı yönetecek. Aynı saatte Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile mücadele edecekken, bu maçta Çağdaş Altay hakemlik yapacak. Günün son maçı ise saat 21.30’da Trabzonspor ile Samsunspor arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Pazar akşamı saat 21.30’da Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile karşılaşacak ve bu maçın hakemi Kadir Sağlam olacak.