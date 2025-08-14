Süper Lig’de İkinci Hafta Sakatlıklar Var

AĞUSTOS AYI SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA SAKATLIKLAR GÖRÜLDÜ

Ağustos ayının ikinci haftasında başlayan Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk haftasında, 6 önemli karşılaşma gerçekleşti. Yüksek hava sıcaklıkları ile bazı stadyumlardaki zemin sorunları, oyuncuları olumsuz etkileyerek 90 dakikalık mücadelelerde kondisyon eksikliği ve sakatlıkların yaşanmasına yol açtı. Sezonun başlangıç haftasında çok sayıda oyuncu, mücadele sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

M’BAKATA KAZA GEÇİRDİ

Haftanın açılış mücadelesinde, Gaziantep FK, Galatasaray’ı konuk etti. Ev sahibi ekipten Salem M’Bakata, 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun hastanede geçirdiği tetkikler sonucunda, sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edildi. M’Bakata, başarılı bir ameliyat geçirdi ancak uzun süre takımdan ayrı kalacak.

Wieteska’DA SAKATLIK YAŞANDI

Kocaelispor’un sezon öncesi kadrosuna katmış olduğu Mateusz Wieteska, Türkiye’deki ilk maçında sakatlıkla karşılaştı. Polonyalı defans oyuncusu, Trabzonspor mücadelesinin 22. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında bir kopma tespit edildiği belirtildi.

ETEBO SAKATLANDI

Sezonun ilk haftasında Adana’da mücadele eden Gençlerbirliği’nden Peter Etebo, Samsunspor ile oynanan uğraşta 40. dakikada adale sakatlığı yaşadı. Oyuna devam edemeyen Etebo’nun MR incelemesinde, sağ hamstring kasında kısmi yırtık ve kanama meydana geldiği açıklandı.

BAZOER’İN DURUMU İYİ

Eyüpspor ve Konyaspor arasındaki maçta konuk ekipte Riechedly Bazoer, sakatlığı sebebiyle 70. dakikada oyundan çıktı. Ancak Bazoer’in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi.