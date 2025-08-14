Süper Lig’de İlk Haftada Sakatlıklar

AĞUSTOS’TA SÜPER LİG BAŞLADI

Ağustos ayının ikinci haftasında başlayan Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk haftasında toplamda altı mücadele gerçekleştirildi. Yüksek hava sıcaklıkları, sezonun ilk maçına çıkan futbolcular üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Bazı stadyumlardaki zemin özellikleri de, oyuncuların performansını olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktör oldu. İlk haftada 90 dakikada kondisyon eksikliği yaşayan futbolcuların yanı sıra, sakatlık nedeniyle oyundan çıkan oyuncular da bulundu.

M’BAKATA KAVUŞTU

Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep FK, Galatasaray’ı misafir ederken ev sahibi ekibin 27 yaşındaki savunma oyuncusu Salem M’Bakata, 35. dakikada oyundan alındı. Hastaneye kaldırılan M’Bakata’nın yapılan tetkikleri sonucunda sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması belirlendi. Başarıyla ameliyat olan M’Bakata, uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

KUPADA CIDDİ SAKATLIK

Kocaelispor’un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Mateusz Wieteska, Türkiye’deki ilk sınavında sakatlıkla karşılaştı. Polonyalı defans oyuncusu, Trabzonspor karşısında 22. dakikada oyundan alındı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Wieteska’nın sağlık durumunu belirlemek için gerçekleştirilen tetkikler sonucunda sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği ifade edildi.

EMEKLİLİK ZAMANI

Süper Lig’in ilk haftasında ciddi bir sakatlık yaşayan bir diğer oyuncu da Peter Etebo oldu. Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı futbolcu, Samsunspor ile oynanan mücadelede 40. dakikada adale sakatlığı geçirdi. Daha sonraki süreçte oyuna devam edemeyen Etebo’nun MR incelemesinde sağ hamstring kasında kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

BİLGİLER İYİ

Eyüpspor-Konyaspor maçında konuk ekipten Riechedly Bazoer, sakatlığı nedeniyle 70. dakikada oyundan çıktığı açıklandı. Ancak Bazoer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.