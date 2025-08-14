Süper Lig’de İlk Haftada Sakatlıklar Var

AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYAN SÜPER LİG SEZONU

Ağustos’un ikinci haftasında başlayan Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk haftasında toplamda 6 karşılaşma gerçekleştirildi. Yüksek hava sıcaklıkları, sezonun ilk maçında oyuncular üzerinde olumsuz etki yarattı. Bazı stadyumlardaki kötü zeminler de bu durumu worsltladı. İlk haftada oyuncular 90 dakika boyunca kondisyon eksikliği hissederken, sakatlıklar nedeniyle oyundan ayrılan isimler de oldu.

M’BAKATA AMELİYAT OLDU

Haftanın açılış mücadelesinde Gaziantep FK, Galatasaray’la karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekipte Salem M’Bakata 35. dakikada oyundan çıktı. 27 yaşındaki savunma oyuncusuna hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde, sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması ile dış ve iç menisküs yaralanmaları ve dış yan bağ yaralanması tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren M’Bakata’nın takımdan uzun bir süre uzak kalması bekleniyor.

ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA KOPMA VAR

Kocaelispor’un önceki sezon kadrosuna katmış olduğu Mateusz Wieteska, Türkiye’deki ilk maçında sakatlık yaşadı. Polonyalı defans oyuncusu, Trabzonspor karşısında 22. dakikada oyundan alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği belirtildi.

YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sezonun ilk haftasında ciddi bir sakatlık yaşayan bir diğer oyuncu ise Peter Etebo oldu. Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı futbolcu, Samsunspor’un deplasmanında 40. dakikada adele sakatlığı yaşadı ve oyuna devam edemedi. Etebo’nun MR incelemesinde sağ hamstring kasına ait kas içi tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.

BAZOER’İN DURUMU İYİ

Eyüpspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşmada, konuk ekipten Riechedly Bazoer, sakatlığı sebebiyle 70. dakikada oyundan çıktı. Bazoer’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.