Süper Lig’de Zirve Mücadelesi Kızışıyor

Galatasaray 64 puan ile liderliğini sürdürmektedir. Ardından gelen takımlar arasında Fenerbahçe 57 puan ile yer almakta.
GALATASARAY’IN RAKİPLERİ
Galatasaray’ın sonraki karşılaşmalarında Göztepe (D), Trabzonspor (D), Kocaelispor, Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) takımlarıyla mücadele edeceği belirtildi.
FENERBAHÇE’NİN DURUMU
Fenerbahçe, 57 puanla liderin hemen ardından gelmekte. Fenerbahçe’nin karşılaşacağı takımlar arasında Gaziantep, Beşiktaş, Kayserispor (D), Rizespor, Galatasaray (D), Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor yer almakta.
TRABZONSPOR’UN YERİ
Trabzonspor da 57 puan ile iki takımla eşit noktada. Takım, Eyüpspor (D), Galatasaray, Alanyaspor (D), Başakşehir, Konyaspor (D), Göztepe ve Beşiktaş (D) gibi rakiplerle karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Bütün bu bilgiler ışığında, lig mücadelesinin son derece heyecanlı ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.