Süper Lig Ertelenen Maçların Tarihleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında ertelenmiş olan maçların yeni tarihleri netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Samsunspor’un Avrupa kupalarındaki programları nedeniyle 27. hafta karşılaşmalarını ileri bir tarihe almıştı. Bu bağlamda, ertelenmiş maçların oynanacağı tarih ve saatler belirlendi.

ERTELEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Göztepe ve Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği maç, 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Öte yandan, Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanacak olan mücadele ise 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.