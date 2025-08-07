Süper Lig’in İlk Haftası Açıklandı

YENİ SEZON HEYECANI BAŞLIYOR

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun ilk haftası, 9, 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla açılıyor. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belirlendi. Sezonun açılışında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İLK HAFTADA HAKEM LİSTESİ

Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları sebebiyle ileri bir tarihe alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk haftanın hakemleri şu şekilde:

Yarın:

– 21.30 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi:

– 19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

– 21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar:

– 19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Mehmet Türkmen

– 21.30 Eyüpspor-Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi:

– 21.30 Trabzonspor-Kocaelispor: Çağdaş Altay