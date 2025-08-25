Süper Lig Puan Durumu Güncellendi

MAÇLARIN SONUCU VE LİDER
Süper Lig’de 3. hafta sona erdi. Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmaları, Avrupa ligleri sayesinde ileri bir tarihe ertelendi. Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 yenerek galip geldi. Son şampiyon Galatasaray ise liderlik koltuğunu kapmayı başardı. Galatasaray, sezona 3’te 3 yaparak başladı ve averajla Trabzonspor’un önünde lider konumunu elde etti.
HAFTANIN SONUÇLARI
3. hafta maçlarının sonuçları şu şekilde gerçekleşti:
– Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2
– Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1
– Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1
– Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0
– Kayserispor-Galatasaray: 0-4
– Eyüpspor-Alanyaspor: 2-1
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
4. haftanın programı ise şu şekilde planlandı:
29 Ağustos 2025 Cuma
– 21.30 Göztepe-Konyaspor
30 Ağustos Cumartesi
– 19.00 Kocaelispor-Kayserispor
– 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK
– 21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
– 21.30 Galatasaray-Rizespor
31 Ağustos Pazar
– 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
– 19.00 Başakşehir-Eyüpspor
– 21.30 Trabzonspor-Samsunspor
– 21.30 Alanyaspor-Beşiktaş
Lige, 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçların ardından milli takım arası verilecek.