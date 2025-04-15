Süper Lig Takımları Jovic’i İstiyor

TRANSFER AÇIKLAMALARI

İtalyan kulübü Milan’da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic’in babasından dikkat çeken bir açıklama geldi. Baba Jovic, oğlunun geleceği hakkında Beşiktaş ve Trabzonspor’un ilgisinin olduğunu belirtti. “Beşiktaş ve Trabzonspor, Jovic ile ilgileniyor ama Milan’da kalması daha iyi olur,” diyen Jovic, kulüpteki olası değişikliklerin durumu etkileyebileceğini de vurguladı. “Kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan’da kalmak mümkün olmayabilir” diye ekledi.

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Ayrıca, Jovic’in babası, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında İtalya’da Monza’nın da ilgisini ifade etti. Ülkesinin takımlarından Kızılyıldız’ın altyapısında yetişen Luka Jovic, sırasıyla Apollon Limassol, Benfica ve Eintracht Frankfurt’ta oynamış. Alman ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Jovic, 2019 yazında 63 milyon euro karşılığında Real Madrid’e transfer olmuştu.