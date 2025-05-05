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Şüpheli Ölüm Olayı İnceleniyor

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HAREKETSİZ BULUNDU

Kütahya’nın Fuatpaşa Mahallesi’nde aile bireyleriyle beraber yaşayan muhasebeci Gökhan Demir, annesi M.D. (55) tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri kısa süre içerisinde adrese intikal ederek, Demir’in durumunu kontrol etti. Yapılan muayene sonucunda Demir’in hayata veda ettiği tespit edildi.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Demir’in cansız bedeni, gerekli işlemler için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri, çevrede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma neticesinde Demir’in ölümü, şüpheli olarak değerlendirilirken, bu durum Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da gündeme alındı ve konuya ilişkin resmi bir soruşturma başlatıldı.

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