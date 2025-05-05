Şüpheli Ölüme Rağmen Soruşturma Başlatıldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Kütahya’nın Fuatpaşa Mahallesi’nde, ailesiyle yaşayan muhasebeci Gökhan Demir, annesi M.D. (55) tarafından odasında hareketsiz olarak bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ VE POLİSİN ÇALIŞMALARI

Demir’in cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Gökhan Demir’in ölümü şüpheli bir durum olarak değerlendirirken, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı da bu olayla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.