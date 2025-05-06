Şüpheli, Özgür Özel’i Tehdit Etti

YENİ GELİŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan saldırıyla bağlantılı olarak, Selçuk Tengioğlu adına kurulan sahte hesap üzerinden gerçekleştirilen tehditlerle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tehditlerde bulunan M.A. adlı şüphelinin tutuklandığını ve cezaevine gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; Saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) katıldığı törende meydana gelmişti. Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından, sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e yönelik tehdit mesajları paylaşılmıştı. Bu tür olaylar, sosyal medya platformlarında güvenlik açıklarının ve siber suçların nasıl kurbanları hedef aldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.