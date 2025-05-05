Şüpheli Tutuklandı, Tehditler Devam Ediyor

YENİ GELİŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyla ilgili olarak Selçuk Tengioğlu adına açılan sahte hesapla tehditlerde bulunan kişi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tehditleri yapan M.A. isimli şüphelinin tutuklandığını ve cezaevine gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle belirtti: “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.”

SALDIRI VE SONRASI

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in düzenlediği törene katılan Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. Bu saldırının ardından, sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e yönelik tehdit mesajları paylaşıldığı bildirildi.