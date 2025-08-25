Suriye, ABD’ye YAPTIRIMLARI KALDIRIN Dedi

SURİYE’NİN YENİ HÜKÜMETİYLE TOPLANMA ÇABALARI

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye, yeni hükümetiyle birlikte yeniden toparlanma sürecine girmiş bulunuyor. Bu çerçevede, birçok ülkeyle diplomatik görüşmeler yürütülüyor.

ABD’YE YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISI

Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı Örgütü’nden (SAAPP) yapılan açıklamada, Kongre’ye Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması talep ediliyor. Açıklamanın içeriğinde, bu adımın Suriye halkının haklarını yeniden kazanması açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

MINNETTARLIK VE İŞ BİRLİĞİ

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen açıklamada, “Farklı eyaletlerden ve topluluklardan birleşen ABD’li Suriyelilerin, halkları adına özgürlük ve yaptırımlardan kurtuluş için tek bir sesle konuştukları ve bu yaptırımların Suriyelilerin haklarına ve geçimlerine zarar verdiği” belirtiliyor. Ayrıca “Suriye’nin yanında duran herkese minnettarlığımızı sunuyoruz. İş birliğinin, kamu yararı için çok şey gerçekleştirdiğini görüyoruz” deniliyor. SAAPP, Suriyeli ve ABD’li toplumlar arasında barış, refah ve kültürel anlayışı geliştirmeyi hedefleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak dikkat çekiyor.