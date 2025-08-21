Suriye Altını, Sahte Altın Tehlikesi!

SURİYE ALTINIYLA İLGİLİ SON DURUM

Sahte altınlara bir yenisi daha ekleniyor. Kuyumcular, bu sahte altınlara “Suriye altını” ismini veriyor. Suriye altını, resmi olarak Darphane’de basılmıyor ve piyasalarda bulunuyor. Bu tür altınların ayarları düşürülüyor.

KUYUMCULARIN TEST YÖNTEMLERİ

Bu sahte altınlardan bir kere alındığında bozdurmak oldukça zor hale geliyor. Çünkü bu altınları hiç bir kuyumcu kabul etmiyor. Kuyumcular, Suriye altını sadece yaptıkları mihenk taşı testleri ve kendi yöntemleriyle ayırt edebiliyor.

Kuyumcu Varol Erdoğan, bu altınların 22 ayar değil, 21 ya da 20 ayar olduğunu belirtiyor ve “Kuyumcular Odası’nın denetim yapması lazım.” diyor. Altın almak isteyen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, kandırılmamak için güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.