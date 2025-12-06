Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Dört Yıl İçinde Seçim Yapılacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen 23. Doha Forumu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin beş yıllık geçiş sürecinin ardından dört yıl içerisinde seçimlere gideceğini duyurdu. Şara, Suriye’nin geleceğinin “kişilere değil kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle” şekillendirileceğini ifade etti.

LIYAKAT VURULUYOR

Şara, hükümette temsilin liyakat esasına uygun olarak sağlandığını vurguladı ve geçiş sürecine uygun şekilde Halk Meclisi seçimlerinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz” şeklinde konuştu.

İSRAİL İHLALLERİ

Şara, İsrail’in 8 Aralık 2024’ten bu yana binlerce hava saldırısı ve birçok kara ihlali gerçekleştirdiğini belirtti. Özellikle Şam kırsalındaki Beyt Cin’de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

ULUSLARARASI DESTEK

Şara, Suriye’nin, İsrail’in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi adına uluslararası aktörlerle birlikte hareket ettiğini belirtirken, bu talebin diğer ülkelerden geniş bir destek gördüğünü ifade etti.

1974 ANLAŞMASI VE MÜZAKERELER

İsrail ile yürütülen müzakerelerde ABD’nin de yer aldığını hatırlatan Şara, “1974 anlaşması 50 yıl dayandı. İsrail, silahlanmamış bir bölge istiyor. Peki, bu bölgeyi kim koruyacak? Ordu ve asayiş güçleri yoksa bu bölgeyi kim koruyacak?” dedi. Müzakerelerin devam ettiğini fakat sürecin tehlikeli bir aşamaya girebileceğini de sözlerine ekledi.

GEÇİŞ SÜRECİNDE SORUNLAR

Şara, geçiş süreçlerinde hiçbir hükümetin tüm halk bileşenleriyle tam mutabakat sağlayamadığını ifade ederek, son bir yılda kabul edilemez sorunların yaşandığını ve faillerin yargı önünde hesap verdiğini vurguladı.